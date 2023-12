Avanza il progetto che valorizza lo sport nelle scuole . Tutor professionali nelle classi prime delle elementari

L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore è soddisfatta dell’esito del progetto "scuola attiva kids per la Lombardia", promosso da Regione Lombardia e Sport e Salute, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e Anci Lombardia, che ha visto tutte le scuole primarie del comune assegnatarie del contributo. Il progetto prevede, anche per quest’anno, la presenza di tutor professionali per l’attività sportiva scolastica nelle classi prime delle scuole primarie, incontri di formazione pratica per gli insegnanti ed eventi per gli istituti aderenti. "Un progetto che valorizza lo sport nelle scuole e va in linea con quanto già svolto in questi anni dalla nostra Amministrazione, ovvero rendere gli impianti sportivi di Cerro e Cantalupo sempre più performanti ed efficienti" dichiara l’Assessore Dibisceglie.