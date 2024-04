Avanti a tappe forzate. Nuovo asilo, il cantiere supera il primo test

Partiti da qualche settimana i lavori per realizzare il nuovo asilo nido di Sesto Calende, il cantiere procede, l’opera dovrebbe essere consegnata nell’estate del prossimo anno: da rispettare, va sottolineato, il calendario imposto dal Pnrr grazie al quale sono stati intercettati 2,2 milioni di euro, ai quali l’amministrazione comunale attuale, in scadenza, Sesto va al voto l’8 e 9 giugno, ha aggiunto 470 mila euro. Al posto della vecchia struttura, realizzata negli anni Ottanta, ci sarà il nuovo complesso, moderno e al passo con le richieste energetiche e con più posti disponibili.

La conferma dei fondi del Pnrr era arrivata nel mese di ottobre del 2022, a luglio 2023 erano stati assegnati i lavori, che sarebbero dovuti cominciare nel mese di novembre, c’è stato nel frattempo qualche ritardo nell’avvio, ma superati gli intoppi il cantiere è partito il 15 marzo scorso e il 10 aprile è stato visitato da Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione, accompagnata dal sindaco uscente Giovanni Buzzi, al termine si è intrattenuta con alcuni dirigenti degli istituti scolastici sestesi.

Un progetto dunque molto importante per Sesto Calende, ha dichiarato di recente l’assessore all’Istruzione Claudia D’ Onofrio "Sarà un vanto per la comunità, un luogo che già oggi riceve tante richieste d’iscrizioni, un edificio ultramoderno e pensato in chiave green. Così investiamo sul futuro dei bimbi". L’asilo verrà realizzato su una superficie di circa 8.485 metri quadrati, a fianco dell’attuale struttura, accoglierà fino a un massimo di 60 bambini. Nell’intervento è stato previsto anche un nuovo parcheggio lungo la strada provinciale 48, oltre alla sistemazione delle parti a verde della scuola. Lungo la strada verrà completato il filare di alberi di via Locatelli, con nuove piantumazioni. Inoltre verrà realizzata una piccola piazzetta che servirà da ingresso alla nuova struttura.

Il progetto dell’asilo nido, si legge nella relazione tecnica, nasce dall’esigenza di "riorganizzare l’offerta educativa della prima infanzia già presente sul territorio comunale, attraverso la realizzazione di un nuovo luogo in grado di far fronte alla crescente richiesta di posti e in cui lo spazio architettonico sia pensato alla scala di bambino, un ambiente volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e stimoli". Il plesso sarà pronto entro l’estate del prossimo anno.

Rosella Formenti