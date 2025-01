Manca l’autista, salta il bus. Il sindaco di Bareggio: “Disservizio inaccettabile”

Bareggio (Milano) – Paghi regolarmente l’abbonamento ma poi scopri che il servizio non è sempre garantito. Non solo perché è stato proclamato uno sciopero. Basta che l’autista designato per guidare il mezzo quella mattina non si presenti al lavoro, perché ha l’influenza o per qualsiasi altra giustificazione, e resti a piedi. Tutti quelli che attendono l’autobus, anche alle altre fermate a Bareggio e a Cornaredo prima di arrivare a Milano, mediamente una quarantina di persone per ognuna delle corse programmate nell’arco della giornata. A scuola o al posto di lavoro ci arriverai in ritardo, dopo aver rimediato un passaggio in auto da un familiare o da un conoscente.

Questo disservizio, a Bareggio, è assai frequente, soprattutto per le prime cinque corse della mattinata, calendarizzate tra le 6,27 e le 7,47, della linea Bareggio-Molino Dorino, la z424 gestita da Atm. Negli ultimi due mesi il sindaco Linda Colombo ha mandato ben cinque segnalazioni di disservizio ad Atm (senza mai ricevere una risposta) e all’Agenzia per il trasporto pubblico locale. Ieri la nuova lettera, dopo che i cittadini avevano segnalato in mattinata il mancato arrivo al capolinea di via Gallina dell’autobus che sarebbe dovuto partire alle 6,47, per segnalare una situazione non più accettabile.

«Pur non potendo intervenire direttamente perché il trasporto pubblico non è materia di competenza dei Comuni, ho deciso di continuare a farmi sentire finché non si tornerà ad avere un servizio all’altezza – afferma il sindaco Colombo –. Ormai da mesi, studenti e lavoratori che devono recarsi a Milano ogni mattina non sanno se il loro bus passerà. Questo, come si può immaginare, causa loro enormi disagi e non è ammissibile visto che pagano il servizio». Nella mattinata di ieri il sindaco ha telefonato all’Agenzia Tpl rinnovando la richiesta di un incontro urgente col direttore per parlare della situazione trasporti di Bareggio e di tutto il territorio dell’Ovest Milanese.«Resto in attesa di un riscontro, sperando che quest’ultima segnalazione non cada nel vuoto come accaduto in passato – aggiunge Colombo –. È assurdo anche che non esista un modo per avvertire preventivamente della sospensione della corsa. Perlomeno gli abbonati, che pagano in anticipo il servizio».