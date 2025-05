Il tesoretto del Comune. Dieci milioni per la città

Una quota di avanzo di bilancio disponibile che sfiora i dieci milioni di euro e, rispettando una previsione fatta lo scorso anno, la Tari, la tassa rifiuti, che diminuisce seppur di una percentuale minima: è sottolineando anche questi due elementi che Luca Benetti, assessore alla Sostenibilità del Comune di Legnano, ha commentato l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 avvenuta pochi giorni fa.

"Per la prima volta il Comune approva sia il bilancio previsionale sia il consuntivo nei termini naturali di legge – spiega infatti Benetti –. Un risultato che non è meramente formale, ma che ha una forte valenza per l’operatività dell’ente, poiché mette i settori nelle condizioni migliori per concretizzare, attraverso opere e servizi, quella che è la mission dell’ente. Il carattere di sostenibilità che caratterizza il rendiconto investe anche l’aspetto economico, in quanto riflette l’attento lavoro di razionalizzazione delle risorse perseguito in questi anni di mandato. A coronamento di un lavoro pluriennale, nel 2024 abbiamo ridotto ai minimi il delta fra la previsione delle risorse da stanziare e quelle effettivamente impegnate".

In primo piano, dunque, Benetti mette poi la quota di avanzo liberamente disponibile che, al netto della somma vincolata per la futura piscina (ulteriori 3 milioni), ammonta a 9,8 milioni: "Questo avanzo non è il frutto di un lavoro di previsione impreciso – continua Benetti –, ma di un’accurata revisione di quelle che erano le voci di debito e credito del Comune, il che ha permesso di liberare risorse che, altrimenti, sarebbero state accantonate senza possibilità di utilizzo. Questo fatto, insieme con il rispetto dei tempi di approvazione del documento, ci consentirà di investirle attraverso l’applicazione dell’avanzo che sarà deliberata intorno alla metà di maggio".

Infine, la Tari che, frutto degli accordi con Amga e Ala, scende per la prima volta del 2% per le utenze domestiche e dell’1,5% per le utenze non domestiche: "Quello della Tari è un risultato fortemente voluto e già preannunciato l’anno scorso – conclude l’assessore legnanese –; il mio auspicio è che questa diminuzione rappresenti il primo passo per un’inversione di tendenza".