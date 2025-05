La gara di una compagna di prima di trasferirsi : "Momento emozionante: rimarrà nei nostri ricordi "

Quando si parla di amicizia le prime parole che vengono in mente sono: “amore, gioia, fiducia, rispetto, condivisione, perdono, collaborazione”.

“Amicizia” è uscire insieme, divertirsi giocando e scherzando, avere un porto sicuro, pronto ad accoglierti, anche quando le acque si fanno torbide e arriva la tempesta.

Ma “Amicizia” è anche affrontare insieme i cambiamenti della vita, dirsi che andrà tutto bene, anche se con un mezzo sorriso e gli occhi pieni di lacrime.

Il giorno della fase provinciale i ragazzi della 2B sanno che quello è un giorno importante non solo perché faranno il tifo per la loro compagna, impegnata nella corsa campestre, ma anche perché quel tifo dovrà valere il doppio: l’ultimo tifo per l’ultima gara, prima che il trasferimento della compagna, amica, presso un’altra scuola diventi effettivo.

“Un momento emozionante che rimarrà nei nostri ricordi per sempre”, dicono i compagni.

“Provo tristezza, ci conosciamo da tanto e siamo molto amiche. Ora ci sentiamo tutti un po’ più soli” dice una di loro; “Ci dispiace, perché è una ragazza gentile” aggiungono altri. Alle parole dei compagni fanno eco quelle dei docenti, che hanno accompagnato quella ragazza per un tratto della sua vita. Lei con fare rassicurante sorride: sa che quel filo che la lega ai compagni diventerà più lungo, ma non si spezzerà.