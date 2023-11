Asst Sette Laghi. Una Ostetricia: "d’eccellenza"

Il Piano Nazionale Esiti conferma l’eccellenza della Ginecologia e Ostetricia di Asst Sette Laghi. Lo strumento, compilato da Agenas, ha l’obiettivo di valutare le performance cliniche e assistenziali delle strutture sanitarie italiane. Dai dati relativi al 2022 emerge che l’Ospedale Del Ponte di Varese è secondo solo al Policlinico Gemelli di Roma per numero di interventi di isterectomia all’anno: 689. "Questi numeri sorprendentemente elevati non dipendono dal fatto che le donne varesine sono più ammalate delle connazionali, o perché si largheggia con le indicazioni all’intervento chirurgico - spiega Fabio Ghezzi, direttore della Ginecologia e Ostetricia di Asst Sette Laghi - la verità è che siamo diventati un centro di riferimento per la chirurgia mini-invasiva". E il Del Ponte, nonostante il bilancio demografico nazionale in declino, si mantiene con oltre 2700 parti all’anno il sesto punto nascita di Regione Lombardia.