Assistenti a terra 4 ore di sciopero

Scioperano domani i lavoratori del settore handling che attendono da anni il rinnovo del contratto: lo sciopero nazionale, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Ta, è di 4 ore, dalle 12 alle 16. A Malpensa le organizzazioni sindacali hanno organizzato un’assemblea degli addetti, dalle 12 alle 13,30 nella zona adiacente alla porta 1 nell’area degli arrivi al Terminal 1. Per i sindacati le richieste di Assohandlers sono irricevibili. "Ha continuato a ribadire la sua unica possibilità: arrivare a un rinnovo contrattuale “congruo“ per garantire la sostenibilità economica delle proprie aziende associate. Ha avanzato richieste irricevibili come la riduzione della fascia oraria notturna, la mancata retribuzione dei primi tre giorni di malattia dopo il terzo evento nell’arco dell’anno e ulteriori flessibilità rispetto a quelle già previste. L’Associazione ha proposto inoltre un riconoscimento economico inadeguato". Dalle organizzazioni sindacali c’è la richiesta di un contratto che "restituisca attrattività e dignità all’handling, aggiornando all’inflazione i salari fermi da 6 anni": chiedono l’adeguamento salariale di 270 euro, l’aumento di ferie e previdenza integrativa, la sanità integrativa, una regolamentazione dell’orario di lavoro, turnazioni compatibili con la vita privata dei lavoratori.Ros.For.