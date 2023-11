Assegnati a Genova e Torino gli altri allori in occasione dell’expo in corso a Rimini

Gli altri due premi principali di Ecomondo sono stati così assegnati: il premio Economia Circolare in collaborazione con CEN_Circular Economy Network ad Amiu Genova Spa in collaborazione con il Comune di Genova per il progetto "C-City – Genova Città Circolare", realizzato da Amiu in collaborazione con il Comune di Genova, l’Università degli studi di Genova e il Job centre srl. Il premio "Gestione circolare delle acque", istituito in collaborazione con Enea, è stato invece assegnato a Società Metropolitana Acque Torino, Smat Spa. Per la gestione dell’acqua piovana nella Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura a Torino con soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions): un tetto verde intensivo con giardino, posto su parte della grande terrazza a sud, una serra aeroponica, un giardino pluviale.P.G.