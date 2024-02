“Arti e mestieri“ in aula. In cattedra gli artigiani

Undicesima edizione di “Arti e mestieri“ nelle scuole a cura degli “Artigiani del borgo“. Mercoledì, alle scuole Rodari di via dei Salici, la 1ª giornata del progetto che quest’anno coinvolge le classi terze di 6 elementari: Deledda, Mazzini, Melzi, Pascoli, Rodari e Toscanini. Con le artigiane del Borgo il presidente dell’associazione, Ennio Minervino, e l’assessora all’Istruzione Ilaria Maffei, hanno "svelato" il tema di lavoro dedicato al "mondo degli animali" su cui i bambini sono invitati a misurarsi, scegliendo quelli a loro più consoni per dare vita a topini, tartarughe, ranocchie, panda, tagliati e cuciti in colori e forme. Minervino: "Superato il traguardo dei 10 anni, per noi l’obiettivo non cambia: è quello di affiancare i più piccoli nella loro crescita, mostrando il valore di una manualità che, abbiamo avuto modo di constatare, fa loro piacere e aiuta a sviluppare la creatività. I lavori verranno presentati alla festa al Castello di settembre e il ricavato della vendita andrà alla Fondazione degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta che lo destinerà al reparto Pediatria". L’assessore Maffei vuole estendere il progetto "alle scuole dell’infanzia, come Anna Frank e Collodi". Silvia Vignati