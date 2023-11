Artfidi Lombardia. Apre la sede di Busto

Busto Arsizio ospita da lunedì, in via Rovereto 31, una nuova sede della rete “Artfidi Lombardia“. Questa nuova realtà "rappresenta un punto di riferimento baricentrico a favore delle imprese che per vicinanza territoriale – spiega l’amministratore unico Andrea Comerio – saranno più agevolate nel rapporto personale con “Se Rendre“, “Artfidi“ e associative con Casartigiani".

La società di mediazione creditizia “Se Rendre“ opera da 18 anni sul territorio, dapprima come agenzia in attività finanziaria del confidi vigilato Fidialtaitalia, Confidi di riferimento di Casartigiani, poi successivamente dal 2017 come società di mediazione creditizia.

"La sua attività prevalente – sottolinea Comerio – è sempre stata quella di facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese, soprattutto attraverso l’utilizzo dei Confidi vigilati. Negli anni è diventata un punto di riferimento per le stesse imprese e un partner privilegiato per le banche posizionandosi come interlocutore fra i due mondi, quello bancario in continua evoluzione e quello del tessuto imprenditoriale che deve ogni giorno affrontare sfide importanti e decisive".