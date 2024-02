Arriva il sostituto, anzi no: pazienti ancora all’ambulatorio temporaneo

LEGNANO

Caos medicina territoriale in città. L’ambulatorio medico temporaneo, collocato al vecchio ospedale, avrebbe dovuto chiudere domani. Lo avevamo scoperto nella pagina “scelta e revoca“ dell’Asst Ovest Milanese. Una chiusura determinata dall’annunciata entrata in servizio, prevista lunedì 5 febbraio, del dottor Michele Piccinno, classe 1986, medico incaricato provvisorio che avrebbe ereditato in automatico i pazienti residui (cioè che ancora non avevano effettuato una scelta) del dottor Giuseppe Ricchiuti (nella foto) andato in pensione a fine anno. L’avevamo accolta e raccontata come una buona notizia. Finalmente i cittadini legnanesi potevano contare su una continuità di cure, che l’ambulatorio medico temporaneo (per sua natura) non garantisce. Nei giorni scorsi la doccia fredda.

Sempre nella pagina in esame, scopriamo che l’ambulatorio di via Candiani 2 non solo non chiuderà ma rimarrà attivo per tutto il mese di febbraio. E che continuerà a essere riservato agli assistiti residenti nell’ambito di Legnano e Rescaldina. Abbiamo provato a contattare, senza esito, il dottor Piccinno. Da Asst Ovest Milanese, che dall’inizio dell’anno gestisce i medici di medicina generale, arriva la risposta: "L’ambulatorio è stato riaperto in emergenza, perché il 2 febbraio il professionista ci ha comunicato con una mail che non avrebbe potuto iniziare l’attività per motivi personali e familiari".

Il direttore sociosanitario dell’Asst, Giovanni Guido Guizzetti, precisa: "Se guardiamo agli altri territori, la situazione dei medici di famiglia non è così drammatica – afferma –. I pazienti residui del dottor Ricchiuti sono 360 e l’ambulatorio medico temporaneo offrirà loro assistenza. Capiremo più avanti se Piccinno potrà entrare in servizio, oppure troveremo altre soluzioni". Nella pagina di Ats Milano “trova medico“, il nome del professionista ieri pomeriggio risultava tuttavia ancora in elenco tra quelli disponibili. S.V.