Arredo urbano ben curato grazie ai ragazzi disabili

"Grazie ragazzi, perché vi curate dei nostri beni comuni". Il ringraziamento arriva direttamente dall’amministrazione comunale ed è rivolto ai ragazzi i ragazzi dello SFA (Servizio Formazione all’Autonomia) "Il caleidoscopio". A seguito all’accordo fra il comune di Canegrate e "La Ruota Onlus", questi ragazzi “speciali” si prendono cura dell’arredo urbano a Canegrate. Un lavoro prezioso con cui rimettono a nuovo panchine e rastrelliere per biciclette in Largo Giovane Italia. Proseguiranno ogni martedì all’insegna dello slogan "Fare e Ri(S)Fare in comune". Il servizio Formazione all’Autonomia "Il Caleidoscopio" è rivolto a persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 25 anni che per patologia non richiedono un ambiente altamente contenitivo. Si tratta di persone disabili che possono raggiungere un livello globale di autonomia e realizzazione personale ma che, pur avendo capacità residue, non possono accedere all’inserimento lavorativo. Sono tutti residenti nel territorio per i quali è ancora possibile garantire una reale integrazione e un accesso autonomo alle strutture del territorio di appartenenza. Anche il sindaco di Canegrate, Matteo Modica, ha voluto sottolineare il bel gesto: "L’iniziativa rende protagonisti attivi ragazzi con fragilità ma capaci di grande sensibilità ed è educativa per tutti ed è un significativo segnale verso i troppi incivili che non hanno rispetto del bene comune". Ch.S.