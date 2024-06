Armato di bastone spaventa i passanti nel centro della città

Camminava per il centro di Legnano, in corso Magenta, scalzo, vestito solo con un paio di pantaloncini e brandendo un manico in legno e una padella, in evidente stato di alterazione, proferendo frasi minacciose e spaventando chi in quel momento si trovava in zona. È stato necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine cittadine, Carabinieri e Polizia locale, per riportare la calma. Il giovane nordafricano si aggirava per la zona alla ricerca di un connazionale con cui probabilmente aveva avuto qualche diverbio. Una volta intervenuti i Carabinieri c’è voluto comunque un po’ di tempo prima di riuscire a immobilizzare l’uomo. Una volta ammanettato è stato poco alla volta riportato alla calma e infine denunciato per porto di oggetto atto ad offendere.