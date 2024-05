Arluno, scontro frontale tra autoarticolato e furgone: giovane muratore di Magenta in prognosi riservata

Arluno (Milano) – È ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Legnano il 38enne di nazionalità rumena coinvolto nel pomeriggio tardo di martedì in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada Provinciale 34 e che ha interessato un furgone e un mezzo pesante. L’impatto frontale tra i due mezzi è avvenuto al chilometro 1,8 della strada provinciale quando erano da poco passate le 18.

Il 38enne, muratore residente a Magenta, era alla guida di un furgone che stava procedendo in direzione Vittuone e con lui sullo stesso mezzo, proprietà di una società di Milano, stavano viaggiando altri due cittadini rumeni di 41 e 45 anni. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il furgone era impegnato in un sorpasso quando si è scontrato frontalmente con un autoarticolato Daf, condotto da un cittadino moldavo di 58 anni, residente a Lissone.

In seguito ai primi rilievi non è da escludere che anche il mezzo pesante fosse a cavallo delle due corsie al momento del violento impatto. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone. Il 48enne è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano dove è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che si sono occupati dei rilievi del caso.