Apre un nuovo poliambulatorio. Taglio del nastro a fine febbraio

PARABIAGO

Il Gruppo San Donato aprirà un Punto RAF all’interno dello Studio radiologico “Città di Parabiago”. RAF si occupa dell’attività ambulatoriale ed è strettamente collegato all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Ne parliamo con Renato Cerioli, amministratore delegato di RAF First Clinic. Dove sarà collocato e che superficie avrà? "Il nuovo poliambulatorio si trova all’interno della Galleria del Centro Radiologico. Si sviluppa su una superficie totale di 500 mq su un unico livello, ed è composto da 8 ambulatori. Le due strutture, lo Studio radiologico e RAF First Clinic, sono state inserite strategicamente nel medesimo complesso con l’obiettivo di fornire all’utenza un servizio completo, semplificando l’accesso a tutte le prestazioni e garantendo la massima rapidità nel rilascio della diagnosi e della refertazione". Quali servizi offrirà? "Il Gruppo San Donato, con l’apertura del nuovo Poliambulatorio, metterà a disposizione la propria expertise in ambito sanitario offrendo all’utenza diversi servizi tra cui allergologia, cardiologia, gastroenterologia/endoscopia digestiva, ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, Medicina fisica e riabilitazione, medicina del lavoro, medicina interna, medicina tropicale, pneumologia, scienze dell’alimentazione, urologia. Sarà attivo anche un punto prelievi". Il Centro verrà inaugurato entro la fine del mese di febbraio 2024. Gli orari di apertura saranno da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18. L’erogazione dei prelievi di laboratorio sarà attiva da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 10.30". Vi lavoreranno tre infermieri, 2 amministrativi, 1 direttore operativo, 1 direttore sanitario, 2 fisioterapisti e almeno un medico per ciascuna delle quindici specialità. S.V.