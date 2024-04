Legnano, apre Risparmio Casa e scattano assunzioni: sospiro di sollievo per 20 addetti a rischio

Negli ultimi giorni erano comparse le nuove insegne e l’area aveva ricominciato ad animarsi: a distanza di qualche mese dalla chiusura dell’insediamento commerciale di Grancasa, negli spazi di via Jucker a Legnano ha aperto i battenti "Risparmio Casa", il gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ma ciò che più conta è che il gruppo - questo è il 163° punto vendita tra Italia e Svizzera e il 25esimo in Lombardia – ha assunto 25 persone, di cui 20 ex lavoratori Grancasa il cui futuro era a rischio.

"Il nuovo store di Legnano sarà gestito anche da 20 ex lavoratori Grancasa – hanno detto a proposito della "rinascita" dell’insediamento commerciale Stefano e Fabio Battistelli, i soci fondatori di Risparmio Casa, fanno sapere -, persone di grande valore ed esperienza che certamente contribuiranno a rendere il negozio un punto di riferimento per l’intera comunità non solo di Legnano, ma anche di Castellanza e Rescaldina e dell’intero territorio".

Il gruppo Risparmio Casa era entrato in gioco nel contesto della crisi di Grancasa nell’estate del 2023: il gruppo, dopo una complessa trattativa, aveva infatti acquisito ben 11 punti vendita del marchio specializzato nell’arredamento e progettazione di tutti gli ambienti di una casa che aveva fatto la storia dell’insediamento legnanese. Il programma prevedeva la conversione di tutti i negozi entro la fine dell’anno in corso: l’operazione di acquisizione ha comportato il salvataggio di oltre 300 dipendenti e nelle previsioni dovrebbe portare Risparmio Casa - fondata nel 1987 da Fabio e Stefano Battistelli e oggi con 2.500 dipendenti in tutta Italia - a superare il miliardo di fatturato.