Apre la variante del Sempione tra Casorate e Gallarate

Statale del Sempione, si cambia. Tra pochi giorni, lunedì 11 dicembre, sarà aperta la variante, tra Casorate Sempione e Gallarate, opera che fa parte del progetto per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione di RFI all’altezza di Gallarate, lavori avviati un anno fa e che si concluderanno entro il 2024. Nella sede attuale della strada statale ci saranno i nuovi binari e proprio per lasciare il posto alla ferrovia il Sempione, nel tratto interessato dal progetto, è stato spostato verso sud. Il tracciato che sarà aperto lunedì 11 dicembre non è comunque definitivo, ma è una fase intermedia dei lavori che prevedono altre modifiche fino all’assetto definitivo a partire dal 2025. Il progetto prevede per oltrepassare i due binari un sottopasso nel territorio di Casorate Sempione mentre nel territorio di Gallarate ci sarà un sovrappasso per scavalcare il secondo binario che si unirà alla tratta esistente, in direzione Milano. All’inizio del 2024 è prevista una deviazione anche sulla Sp 68, la strada che connette Casorate Sempione con Cardano al Campo, che la nuova ferrovia incrocerà con un sottopasso. Procedono nel frattempo i lavori per realizzare il collegamento ferroviario, progetto fin dall’inizio contestato dai comitati di cittadini e dagli ambientalisti per i quali è un’opera devastante per il territorio e inutile. Nei giorni scorsi invece è stata completata la galleria artificiale in area aeroportuale, primo tratto del collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa ( 4,6 km, verso Gallarate più il raccordo di 1,1 km verso Casorate Sempione) alla linea del Sempione all’altezza di Gallarate, tempo di percorrenza previsto in 7 minuti. Tra i punti più complessi nel progetto proprio il "ridisegno" del Sempione, con lo spostamento della Statale per far spazio ai binari e con la realizzazione di sottopassi e cavalcavia. Lunedì 11 dicembre l’apertura della variante tra Casorate Sempione e Gallarate. R.F.