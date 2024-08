Approvato il progetto esecutivo. Diventa realtà il nuovo skatepark

Non siamo in California, ma uno skatepark trova sempre numerosi sostenitori: proprio per dare un seguito a questa richiesta la giunta comunale ha approvato nella seduta di martedì pomeriggio il progetto esecutivo dello skatepark all’interno del Campo dell’Amicizia. I lavori per la realizzazione valgono in tutto 170mila euro e sono stati interamente finanziati con risorse di bilancio. "Teniamo fede a un impegno preso tempo fa con gli appassionati di skateboard che, per anni, hanno utilizzato la precedente struttura che, per motivi di sicurezza, è stata demolita - ha detto a proposito l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi, riferendosi agli eventi che avevano condotto a programmare lo skatepark -. Con questo impianto, che si aggiunge a quello che abbiamo riqualificato all’interno del Parco Castello, valorizziamo ulteriormente il complesso del Parco dell’Amicizia che, negli ultimi anni, ha visto il rifacimento dei due campi utilizzati per rugby e calcio, delle tribune e degli spogliatoi".

La scelta del modello di pista è stata oggetto di confronto fra l’amministrazione, attraverso Giacomo Pigni, il consigliere incaricato ai Parchi e giardini pubblici, e gli skater. Lo skate park sarà realizzato nello stesso spazio occupato dalla prima pista, ora un rettangolo di cemento di 20 x 37 metri, e non intaccherà la superficie verde del parco. La tipologia per l’impianto scelta, sentiti gli skater, è a "bowl", ossia una grande vasca a "serpente" con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie come il "vulcano" a centro pista. Nella realizzazione dell’impianto una particolare attenzione sarà riservata al sistema di raccolta delle acque piovane e di immissione in falda in modo da mantenere e migliorare le caratteristiche di invarianza idraulica del luogo.P.G.