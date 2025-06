Anziana cade in casa. I vicini chiamano il 118

Anziana cade in casa e resta bloccata: salvata dai soccorritori. Momenti di apprensione ieri mattina a Cuggiono, dove un’ottantaduenne è rimasta bloccata in casa dopo una caduta. L’anziana, finita a terra, non è più riuscita a muoversi né a chiedere aiuto. L’allarme è scattato quando alcuni conoscenti, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118 che per entrare nell’appartamento ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco volontari di Inveruno. I soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione attraverso una porta finestra e a prestare le prime cure alla donna. Una volta stabilizzata, l’anziana è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso di Magenta: le sue condizioni non destano preoccupazioni.