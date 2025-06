Lanciate pietre e una bici nel sottopasso

Da qualche giorno è in vigore l’ordinanza che regola la vendita di alcol e vieta lo “stazionamento inoperoso“ in questa parte della città; c’è l’accordo con i carabinieri in pensione che monitoreranno la zona; ci sono le iniziative che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo per far sì che la situazione nella Ztl di via Venegoni e nell’area della stazione non degeneri ulteriormente. Ma l’ultimo week end non ha fatto altro anche che ribadire le difficoltà: risale infatti alla notte tra sabato e domenica l’ultima segnalazione che riguarda il tratto della Ztl più vicino alla stazione e che confina direttamente con il sottopasso ciclopedonale. Qui, all’altezza dei sistemi di ricarica elettrica posizioni dal Comune, è scoppiata l’ennesima lite, con urla e un lancio di pietre vicino ad alcuni dei tanti locali. Il tutto quando nelle attività erano presenti solamente i dipendenti. Poi, per chiudere degnamente la serata, qualcuno ha deciso di lanciare una bicicletta nel sottopasso pedonale.

L’episodio va ad aggiungersi ai tanti che nelle ultime settimana hanno contraddistinto l’area, con piccole risse e persone che se le danno di santa ragione, il più delle volte in evidente stato di alterazione, e panchine trasformate in zone di permanenza per chi, spesso e volentieri, ha superato ampiamente la dose di alcol consigliata e ha come unica missione attaccare briga. Ovvio che le ultime misure dell’Amministrazione comunale debbano trovare ancora applicazione, ma sarà proprio dal naturale svanire di questi episodi che passerà la riappropriazione di questa parte del territorio da parte della città.

Paolo Girotti