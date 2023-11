Ancora black-out. Residenti esasperati. Il sindaco scrive a Enel

Black-out continui, improvvisi e senza alcuna spiegazione. Un intero quartiere di Canegrate ormai da una decina di giorni è continuamente senza energia elettrica almeno quattro o cinque volte al giorno con tutto quello che ne consegue per i residenti che hanno perso del tutto la pazienza nei confronti dei gestori. La zona è quella di via Torino e strade limitrofe a due passi dalle scuole Aldo Moro di via Redipuglia. Proprio qui sarebbe il fulcro del problema: una cabina elettrica che avrebbe subito danni per infiltrazioni di acqua piovana. "Abbiamo aperto anche noi le segnalazioni, direi con cadenza quotidiana, e attendiamo la risoluzione definitiva a fronte di risposte che al momento non vanno oltre il "guasto tecnico" spiega il sindaco Modica. Ch.S.