Amministrative nel caos. Tutte le coalizioni divise sul nome del candidato

Centrosinistra? Diviso. Centrodestra? Pure. "Uniti si vince" è uno dei mantra ripetuti nelle campagne elettorali, ma a Malnate nessuna delle due coalizioni è stata in grado di compattarsi intorno a un solo nome. Nella maggioranza di centrosinistra lo strappo è cosa nota, con la sindaca uscente Irene Bellifemine che si ricandida con il supporto di civiche e M5S e l’assessore Nadia Cannito divenuta avversaria (sostenuta dal Pd). Nel centrodestra si è discusso a lungo: alla fine le segreterie dei partiti hanno scelto Sandro Damiani, a scapito di Paola Cassina che ha lanciato una sua civica. È scaturito il caos, con esponenti di Lega e FdI che hanno annunciato il loro sostegno a Cassina invece del candidato designato di coalizione. Sono intervenuti i segretari provinciali, Cassani e Pellicini, per riportare l’ordine nominando nuovi commissari per le elezioni. L.C.