Amga in salute, progetti in vista. Crescono fatturato e occupazione

Il 2023 si è rivelato un anno positivo per il Gruppo Amga sotto tutti i punti di vista: economico, finanziario, strategico e occupazionale. Il fatturato ha visto una crescita significativa, passando da 59,8 milioni di euro nel 2021 a 69,9 milioni di euro nel 2023, con un incremento già avviato nel 2022 (68,3 milioni di euro). La controllata Aemme Linea Ambiente s.r.l. ha ampliato le sue operazioni, acquisendo il Comune di Cornaredo nel 2023, dopo aver incorporato Rescaldina nel 2022, e raggiungendo un accordo con Castellanza all’inizio di quest’anno. Questo ha comportato un aumento della forza lavoro di 34 unità nel 2023 rispetto al 2022, con una previsione di chiudere l’anno con 450 dipendenti, dimostrando il contributo significativo dell’azienda al territorio locale. Ala ora serve 19 comuni, coprendo oltre 300.000 abitanti, e sta migliorando la raccolta differenziata, soprattutto nei comuni che utilizzano la Tariffa Puntuale come Canegrate, Magnago, San Giorgio su Legnano, Dairago, Villa Cortese e Legnano. Ala sta anche lavorando per introdurre questo sistema nei comuni di Parabiago e Buscate, contribuendo agli obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Nel 2023, Ala ha alimentato i suoi veicoli, inclusi quelli elettrici, con biometano, un trend che continuerà nel 2024 per chiudere il ciclo dei rifiuti con la Forsu. L’iniziativa "differenzia di +", avviata nel 2017, ha continuato a educare gli alunni delle scuole sui temi ambientali, coinvolgendo 21 istituti scolastici, 101 classi e 2437 alunni con 650 ore di formazione nel 2023.

Anche Aemme Linea Distribuzione s.r.l., responsabile della distribuzione del gas metano in 15 comuni dell’area a nord-ovest di Milano, ha avuto un anno positivo. Gestendo 984 km di condotte e servendo circa 99.000 utenti, la società ha aumentato gli investimenti a 3,6 milioni di euro nel 2023 rispetto ai 2,4 milioni di euro del 2022. Gli investimenti sono mirati alla manutenzione e all’installazione di contatori smart metering, con 73.600 già attivi e altri 25.000 previsti per i prossimi anni.