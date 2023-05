Ambulatori pronti, Comune in pressing su Ats per cercare sostituti

Salute, sicurezza e scuola: sono le priorità a cui lavora l’amministrazione, con grande impegno, in questo periodo. Dopo aver trasferito gli uffici dei servizi sociali al palazzo comunale e dopo aver completato la riconversione degli ambienti dell’immobile di via Vittorio Veneto a studi medici, prosegue il pressing della sindaca Daniela Colombo e dell’assessore Carolina Re Depaolini su Ats, allo scopo di trovare una soluzione, anche temporanea, che possa rispondere alle tante richieste di medici di medicina generale. È noto infatti che la nuova emergenza determinata dall’uscita per pensionamento del dottor Alberto Toniolo e dalle dimissioni del dottor Emanuele Cerminara (scelta dettata da motivi personali), non potrà essere colmata né dai medici storici presenti a Nerviano né dai due nuovi professionisti che hanno iniziato l’attività a gennaio.

Il problema della carenza dei medici è di enorme portata e investe tutto il territorio lombardo. La scelta dell’amministrazione di realizzare studi medici si è rivelata vincente ma mancano le figure professionali in grado di subentrare a chi va in pensione. "L’interlocuzione per poter avere medici, anche con incarichi provvisori, in grado di colmare questa endemica carenza è continua e nei prossimi giorni contiamo di fornire maggiori indicazioni a coloro che da fine maggio si troveranno di fronte a questa realtà".

Christian Sormani