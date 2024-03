All’istituto Bernocchi il programma Erasmus+

Da pochi giorni l’Isis Bernocchi di Legnano è entrato nel novero degli istituti accreditati Erasmus+, il programma che consente di accedere a finanziamenti per progetti di mobilità internazionale per studenti e docenti. Ai fini della candidatura l’istituto aveva presentato una strategia a lungo termine per potenziare l’internazionalizzazione dei suoi percorsi, che ha ottenuto una valutazione di 86/100: per tutta la durata dell’accreditamento, fino al 2027, la scuola potrà ora partecipare ai bandi per il finanziamento di singole attività. Gli studenti avranno l’opportunità di vivere esperienze di mobilità di gruppo o individuali, di breve termine o di lunga durata, fino a un anno, per svolgere un periodo di studio in una scuola europea o un tirocinio in un’organizzazione pertinente. Gli insegnanti, invece, potranno essere coinvolti in percorsi di affiancamento e attività di insegnamento in scuole partner europee, corsi, seminari e attività di formazione, sia in presenza, sia online. "È un grande risultato per l’Istituto - ha commentato la dirigente Elena Maria D’Ambrosio -. L’attenzione alla dimensione internazionale nei nostri percorsi è uno dei caratteri distintivi della scuola. Erasmus+ consentirà di ampliare le occasioni per perseguire una formazione che guarda al panorama europeo".