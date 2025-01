Allarme furti nelle villette, escalation di colpi riusciti: "Abbiamo sempre più paura"

Arconate (Milano) – Un tam tam di notizie riportate sui social ha portato a isolare in un video un ragazzo che in queste ore sta girando Arconate con la scusa di mettere nelle cassette delle poste di alcuni cittadini, p er la maggior parte residenti in villette, auguri di Natale firmati Mario Mantovani. Ovviamente si tratta di un escamotage costruito ad arte per avvicinarsi alle abitazioni e controllare i movimenti. In molti hanno visto questa persona aggirarsi furtivamente fra le case in bicicletta, lanciando così l’allarme virtuale. "Sicuramente sarà una sentinella di male intenzionati", denunciano i residenti, alcuni dei quali fanno riferimento a fatti accaduti tempo fa in paese. "Nella villetta di fronte alla nostra c’è stato un tentativo di infrazione in pieno giorno qualche mese fa. Però è abitudine dell’onorevole Mario Mantovani mandare questi auguri, lo fa da molti anni".

Auguri che, però, arrivano a fine gennaio, senza assolutamente alcuna logica se non quella della malafede. Segnalazioni su presunti ladri in appartamento sono arrivate da tutta la zona, fin verso Busto Arsizio, a Madonna Regina, dove in queste ultime ore è avvenuto in furto in una villetta con i proprietari in casa. I malviventi hanno tentato di forzare diversi ingressi in via Augusta e in via per Lonate Pozzolo, riuscendo a entrare almeno in un’abitazione. In una delle case colpite, i ladri sono penetrati senza che i proprietari, presenti in casa, se ne accorgessero. "Sono incinta di otto mesi e mezzo ed ero in casa con il nostro bambino di tre anni e mio marito. Verso le 19 ho sentito un rumore, sono entrata in camera da letto con mio figlio e ho trovato la finestra spalancata. Hanno rubato monili d’oro e l’orologio di mio marito. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se li avessi sorpresi ancora dentro", ha raccontato la vittima del furto.

Le immagini di videosorveglianza, condivise da un cittadino su un gruppo Facebook locale, mostrano almeno due individui col volto coperto: dopo aver scavalcato la recinzione di una villetta, hanno svitato le lampadine del giardino per spegnere le luci e poi hanno tentato di entrare dalle porte finestre. Dalla loro agilità e corporatura sembrerebbero piuttosto giovani. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, sempre più allarmati dall’aumento dei furti nelle abitazioni. In questi giorni, segnalazioni anche a Canegrate, sempre con persone in casa che hanno sentito muovere la serratura di casa come se qualcuno tentasse di entrare. Un episodio, questo, segnalato in zona Valverde.