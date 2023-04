Allarme bomba alla fossa Viscontea Parco chiuso per un pacco dimenticato

Chiuso il parco della fossa Viscontea ad Abbiategrasso per l’intera mattinata. I cittadini che ci passavano davanti ieri mattina si chiedevano per quale motivo fosse stato chiuso, con tanto di presenza della polizia locale all’esterno e dei carabinieri lungo i viali interni. La spiegazione stava nel fatto che qualcuno, passeggiando nel famoso parco abbiatense frequentato da diverse persone soprattutto nei weekend primaverili ed estivi, ha ritrovato un pacco sospetto che somigliava molto a un ordigno esplosivo. Sono state allertate le forze dell’ordine che si sono messe subito in moto. I carabinieri della Compagnia di viale Mazzini hanno attivato il protocollo d’emergenza predisposto per situazioni simili. Mentre la polizia locale ha provveduto a chiudere al passaggio dei pedoni il parco della Fossa, i militari richiedevano l’intervento del reparto artificieri dell’Arma per scongiurare qualsiasi pericolo.

I reparti addestrati in esplosivi sono arrivati ad Abbiategrasso e hanno accertato che non si trattava di un ordigno. Bensì di un semplice pacco lasciato inavvertitamente da qualcuno che poi si è dimenticato di portarlo con sé. Alla fine si è trattato di un falso allarme che ha messo in ansia i cittadini. Soltanto in tarda mattinata il parco è stato riaperto regolarmente al pubblico. Graziano Masperi