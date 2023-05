Allacciamento a Borsano, Brumana chiede dove passeranno le tubazioni

Dove passeranno le tubazioni del teleriscaldamento del futuro, figlio di un finanziamento ottenuto per collegare i sistemi di Legnano e Busto Arsizio al termovalorizzatore di Borsano gestito da Neutalia? A chiederselo – e a chiederlo agli amministratori legnanesi con un’interrogazione presto in aula – è il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini Franco Brumana, da sempre tra gli oppositori del progetto. Brumana vuole sapere, in relazione al bando per il finanziamento del Pnrr riguardante l’allacciamento dei teleriscaldamenti di Legnano e di Busto Arsizio all’inceneritore di Borsano, quale sia prima di tutto il termine previsto per il deposito al ministero del progetto esecutivo.

Poi vuole anche sentirsi dire se questo progetto sia già predisposto, quale sia il percorso delle tubazioni e se "attraverseranno il corridoio ecologico o il Parco Alto Milanese e in tal caso quanti alberi verrebbero abbattuti". Brumana intende indagare, nel caso le tubazioni percorrano via Novara, "se la Città Metropolitana ha autorizzato l’interruzione del traffico su entrambe le corsie o su una carreggiata con l’installazione di un semaforo" e "quali siano terreni ed edifici interessati e quali le procedure per imporre ai proprietari l’esecuzione delle opere".

P.G.