Alda Merini “Il party di lettura“

Vanno in scena questa settimana due eventi organizzati dalla biblioteca “Alda Merini“ di Robecchetto con Induno, nell’ambito dell’attività “Giugno mese dell’inclusione“. Si comincia domani, venerdì 7 giugno, dalle 16 alle 17.30 nella Cascina San Francesco di Fabio e Vincenzo Tomasini. Si tratta del quarto appuntamento de “Il Party di lettura dell’Alda Merini“. Gli interessati sono invitati a portare il libro che stanno finendo o un disegno o altro. Il secondo appuntamento si terrà domenica alle 18 nella biblioteca in via Novara: si tratta della presentazione del libro “Arte Queer – Corpi, segni, storie“ di Elisabetta Roncati.