Legnano, morto Alberto Lazzarini: un pezzo di storia della città. “Aveva una grande generosità d’animo”

Legnano (Milano), 17 marzo 2024 – Lutto a Legnano: nella notte tra sabato e domenica è morto Alberto Lazzarini, 85 anni compiuti a gennaio, personaggio molto conosciuto in molteplici ambiti della vita cittadina.

Dottore commercialista e revisore contabile, nel corso della sua attività professionale ha rivestito importanti incarichi, ma ha anche partecipato a numerose attività sociali e culturali della città. I funerali si terranno martedì 19 marzo alle 11, nella chiesa di San Magno.

Lavoro e associazioni

Alberto Lazzarini è stato per oltre 40 anni sindaco e consigliere della Banca di Legnano (ora Gruppo Bpm), ma anche presidente del Collegio dei revisori di Amga e giudice nella Commissione tributaria provinciale di Milano.

Si è inoltre occupato di volontariato e ha preso parte all’attività di alcune associazioni: da sempre vicino alla Famiglia Legnanese (con l’ex presidente Luigi Caironi è stato uno dei padri della Fondazione, nata per erogare le borse di studio), è stato presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Ticino Olona, socio del Lions Club Legnano Host (di cui è stato presidente e insignito dell’onorificenza Melvin Jones) e revisore dei conti di tantissimo associazioni di volontariato impegnate nel sociale, dagli Amici della Sequoia all’Associazione Padre Crespi fino alla Madonnina dei Cedri e alle Onlus San Domenico, San Magno e Sant’Erasmo.

I messaggi di cordoglio e affetto

Numerosi messaggi di cordoglio e affetto sui social. Un omaggio arriva dal Presidente della Fondazione Ticino Olona Salvatore Forte: “Alberto fa parte della storia del nostro Ente (potrei osare dire che è la storia della Fondazione). Ha contribuito alla sua nascita, ne è stato consigliere d’amministrazione, vicepresidente e negli ultimi anni presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In questi anni della mia presidenza è stato una risorsa importante, un consigliere prezioso, un vero amico, sempre preoccupato a fare il meglio per la Fondazione, mai mancato a una riunione del Consiglio di Amministrazione a dare il suo contributo. Alcune volte si è collegato persino dall’ospedale pur di essere presente e partecipare responsabilmente alle tematiche in discussione". Il post prosegue: “Dalle sue parole e dal modo come le diceva si evidenziava il grande amore per la fondazione che considerava un po’ una sua creatura: l’aveva vista nascere, crescere, superare momenti di difficoltà. Potremmo dire che ha gioito e sofferto insieme alla stessa e, pur avendo mille altre cose da fare, non l’ha mai messa in seconda fila – conclude – Devo tanto a quest’uomo che mi ha sempre fatto sentire amico. La Fondazione non lo dimenticherà mai e con essa io stesso. Grazie Alberto e ti sia lieve questo passaggio nel nuovo mondo”.

Un messaggio anche dagli Amici della Sequoia OdV: “Ci ha lasciato un Socio, un uomo, un amico! Il dottor Alberto Lazzarini ci ha accompagnato dalla nascita della nostra associazione con generosità d’animo e grande fiducia nel nostro operato. Non era solo il “nostro” Commercialista ma anche un Uomo che ha voluto dimostrarci la sua vicinanza diventando, Lui stesso, Socio della Associazione. Non possiamo che ringraziarLo per la sua disponibilità sempre gratuita e totale. Grande il vuoto che lascia, grande come era Lui. Con immenso cordoglio”.