Al Tirinnanzi torna il festival “Felicizia”

La mania, talvolta malsana, di creare neologismi ha fatto sì che l’evento sia stato denominato "Felicizia", ossia una combinazione tra felicità e amicizia: in sostanza si tratta della sesta edizione del TEDx Legnano, a detta degli organizzatori ormai sold out, che sabato prossimo, 13 aprile, dalle 14 alle 19 vedrà protagonisti sul palco del Teatro "Talisio Tirinnanzi" ben 14 speaker, tra cui la cantante Alexia del celebre brano "Happy", l’influencer delle notizie positive di LinkedIn Filippo Poletti (a destra nella foto con Fausto Turco), il "giornalista più seguito sul social media dei professionisti", e il "prestigiattore" (sì, con due T), Andrea Paris. I relatori avranno 13 minuti ciascuno per raccontare "idee di valore": "Abbiamo tutti bisogno di felicizia, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dai postumi della pandemia e dai conflitti -. spiega Enrico Piacentini, organizzatore del TEDx Legnano -. A 20 anni dalla nascita negli Usa del format del TED, abbiamo deciso di lanciare 14 riflessioni su come sia possibile immaginare un presente e un futuro dominato dalla felicità e dall’amicizia". Interverranno anche i coach Giulia Comba, Elena Fantozzi e Daniela Bricola, il manager Carlo Albini, il chief digital officier Mirco Cervi, il chief philosophy officier Paolo Cervari, la giornalista Francesca Delogu, il manager rugbista Michelangelo Di Maio, il CEO Massimiliano Gennari, il formatore Giancarlo Sabatti Fausti, il filosofo scrittore Gian Guido Tara, la manager Alessandra Todisco, l’imprenditore Fausto Turco e la coach d’inglese Elisa Verrecchia. P.G.