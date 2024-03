Al parco rivive la battaglia di Parabiago

La città rivive la sua battaglia. Era il 21 febbraio 1339 quando le truppe milanesi di Azzone Visconti, guidate dallo zio Luchino, si scontrarono nelle campagne di Parabiago contro i ribelli guidati dallo zio Lodrisio, pretendente al titolo di Signore di Milano. Una battaglia acerrima che vide morire almeno 3.000 uomini e 700 cavalli, oltre a provocare un gran numero di feriti da entrambe le parti. Parabiago rivivrà questo momento di identità storica il 7 aprile, quando il centro si vestirà di medioevo proponendo molteplici iniziative patrocinate dal Comune e organizzate da due associazioni culturali da sempre attive.

Al Parco Crivelli e via Sant’Antonio sarà protagonista la Pro Loco guidata da Donatella Pozzati: arti, mestieri, locande, sbandieratori, sfilate e rappresentazioni verranno proposte per tutta la giornata a partire dalle ore 10. L’evento, realizzato in collaborazione con Unpli e Pro Loco Lombardia, è stato pubblicato su Rievocazioni.net. Avranno un ruolo attivo le scuole della città, la compagnia teatrale “Dove osano le aquile“, Arteritmica, Kankudojo e tante altre realtà.

Al Parco di Villa Corvini, invece, prenderà vita l’iniziativa di Parabiago Medievale in partnership con l’associazione culturale El Bigatt guidata da Marco Morlacchi e con Legnanum Medievalis. Una giornata che inizia alle 10 e che propone un’ambientazione dell’epoca con cornamuse, tamburi, falconieri, letture delle cronache della Battaglia di Parabiago e simulazione dello scontro avvenuto nel 1339.

Christian Sormani