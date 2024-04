Magenta, clienti scappano senza pagare il pranzo Pasquetta. Poi si pentono e saldano il conto

Magenta (Milano) – «Questi sono i soldi dei “6” ragazzi. Vi chiedo ancora scusa per il gesto ipocrita e vi auguro una buona continuazione». Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto per protagonisti in negativo sei giovani che avevano trascorso la Pasquetta all’agriturismo Cascina Pietrasanta di Pontevecchio a Magenta. Quel giorno, dopo avere consumato il pranzo, fingendo di uscire per fumare una sigaretta, quei sei ragazzi si erano dileguati senza pagare il conto di 400 euro.

Un gesto che aveva lasciato l’amaro in bocca nei ristoratori che avevano riportato sulla pagina Facebook dell'agriturismo tutta la loro amarezza. «Non tanto per i soldi – scrivevano – bensì per la mancanza di rispetto verso persone che quel giorno erano al lavoro per far stare bene chi voleva trascorrere un momento in serenità». La svolta è arrivata una settimana dopo. Il direttore della Cooperativa San Rocco ha ricevuto una telefonata da parte di una persona, anche lui figlio di ristoratori. Ha promesso che quei ragazzi avrebbero pagato perché era riuscito a farli ragionare. Dopo un paio di giorni quell’uomo, con un messaggio, avvisava la Cooperativa di guardare nella posta. Dentro c’era un biglietto scritto con un pennarello e i 400 euro del conto.