Aggredita in piazza . Indagano i militari

È al vaglio della compagnia cittadina dei carabinieri il movimentato episodio avvenuto qualche giorno fa in piazza Libertà che ha visto protagonista una 46enne. Al momento non è ancora stato chiarito se l’episodio avrà striscichi legali anche se la vittima è finita la pronto soccorso. Erano da poco passate le 13quando l’attenzione di alcuni passanti è stata attirata dalla vivace discussione in corso tra una donna e un uomo. Ben presto dalle parole si è passati alle mani e i presenti hanno subito dato l’allarme con una chiamata al numero unico delle emergenze. Così sul posto sono arrivate una pattuglia di carabinieri e un’ambulanza del Sos di Uboldo. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario che l’ha portata all’ospedale di Saronno per alcuni accertamenti. I carabinieri hanno preso le generalità dell’uomo, un amico di famiglia. Sono state raccolte anche le testimonianze delle due persone coinvolte e anche di alcuni testimoni. Come detto ora si attende il vaglio della vicenda da parte delle forze dell’ordine per valutare le conseguenze.

S.G.