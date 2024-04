"Aggiungi un pasto a tavola" . Torna la cena solidale servita in piazza San Vittore

Una cena per fare del bene e raccogliere fondi a favore delle realtà locali che quotidianamente distribuiscono pasti o aiuti alimentari alle persone più fragili. "Aggiungi un pasto a tavola" è il titolo dell’evento diventato ormai una tradizione a Varese, che tornerà il prossimo sabato 4 maggio con la nona edizione della cena solidale sotto il tendone allestito in piazza San Vittore.

Ad organizzare l’iniziativa sono le associazioni varesine che compongono la rete di Varese Solidale. L’appuntamento si inserisce nel programma del San Vittore Festival 2024, che si svolgerà in occasione della festa del patrono. Si partirà già nella mattina del 4 maggio con la presenza degli stand delle associazioni in corso Matteotti, per poi arrivare al clou con la cena alle ore 20. A prepararla saranno gli studenti dell’istituto professionale alberghiero De Filippi, insieme ai Monelli della Motta e agli Alpini.

Ad animare la serata anche quest’anno sarà l’amico di Varese Solidale Max Laudadio. Titolare del progetto è Farsi Prossimo Ets, che racchiude le 34 parrocchie del Decanato di Varese. L’iniziativa è realizzata grazie a Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Consorzio Centro Commerciale Le Corti. La cena oltre che un momento di raccolta fondi vuole rappresentare un’occasione di forte sensibilizzazione verso le situazioni di disagio che riguardano un numero sempre più alto di famiglie. "Vogliamo esprimere il cuore di questa città che è un cuore solidale, che sa riconoscere i bisogni e sa anche farsene carico e dare una mano con generosità", ha detto l’organizzatore don Marco Casale presentando l’evento a Palazzo Estense. All’iniziativa si affiancherà anche la Lotteria di Varese, con 30 premi a partire da un soggiorno per due persone in un resort in Sardegna.

L’estrazione si svolgerà il 5 ottobre. Il ricavato dell’intera iniziativa, quindi sia della cena che della lotteria, verrà devoluto a cinque istituzioni cittadine che aiutano le persone bisognose a Varese. Si tratta di Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale e Mensa delle Suore della Riparazione. Si tratta di un’iniziativa molto seguita, tanto che lo scorso anno erano stati raccolti quasi 30mila euro.

Lorenzo Crespi