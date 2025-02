Addio a Paolo Valentini, l’Alberto da Giussano 2023

Tragedia a Sant’Antioco: Paolo Valentini si accascia e muore sotto gli occhi dei passanti. Un dramma ha colpito l’ambiente del Palio legnanese ed il varesotto: Paolo Valentini, 60 anni, è morto sotto gli occhi increduli dei passanti, accasciandosi senza vita sul lungomare di Sant’Antioco, in Sardegna. Nato nel 1964 a Gallarate e cresciuto nella brughiera, Valentini ha dedicato la sua vita ai cavalli. Per anni ha gestito la Scuderia San Gallo, un’antica cascina del 1600 a Casorate Sempione, trasformandola in un punto di riferimento per gli amanti dell’equitazione. Valentini, era noto anche a Legnano per il suo ruolo nel Palio del 2023, quando era stato scelto per interpretare il leggendario condottiero Alberto da Giussano, guidando la Compagnia della Morte. Da un anno si era trasferito a Sant’Antioco. Mercoledì un malore improvviso lo ha strappato alla vita. Ch.So.