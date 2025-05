Acqua fredda in piscina, arriva la nuova caldaia

Sono gli ultimi scricchiolii di una piscina destinata a scomparire, ma da questi dipende anche il benessere di chi continua a utilizzare la vasca da 50 metri di viale Gorizia: quindi si deve intervenire. A seguito delle ripetute rotture delle tubazioni del riscaldamento dell’acqua il Comune ha predisposto un intervento per dotare l’impianto di una nuova caldaia e risolvere così il problema delle basse temperature dell’acqua nella piscina olimpionica. La decisione è maturata dopo che i diversi tentativi di riparazione non hanno prodotto risultati. "La situazione di disagio deriva esclusivamente dalla compromissione dei vecchi impianti - ha spiegato l’assessore allo Sport Guido Bragato -: e dimostra, una volta di più, l’assoluta necessità del completo rifacimento della piscina che è già in corso". La nuova caldaia non verrà acquistata, ma noleggiata e il costo verrà sostenuto da Mgm Sport.

La nuova caldaia sarà collocata in prossimità degli Spogliatoi Impero e andrà a sostituire il collegamento all’impianto di teleriscaldamento. In ogni caso, il gestore dell’impianto ha comunicato agli utenti la possibilità di sospendere gli abbonamenti ai corsi di nuoto, acquafitness e al nuoto libero. P.G.