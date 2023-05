Accoltellato durante una rissa in centro a Legnano, 26 enne grave

Legnano (Milano), 12 maggio 2023 - Ferito a coltellate in pieno centro a Legnano. Non si ferma la scia di violenza e degrado nel centro cittadino. La notte scorsa, dopo una lite violenta, dalle parole si è passati ai fatti ed è spuntato anche un coltello. Ad avere la peggio un 26enne ferito in via Verdi. Alla rissa avrebbero partecipato tre persone. Il 26enne è stato poi soccorso da una ambulanza della Croce Bianca di Legnano e quindi ricoverato all’ospedale di Legnano. E' fuori pericolo.

Sul posto anche i carabinieri di Legnano che stanno cercando in queste ore di ricostruire l'accaduto. Via Verdi, dopo l'aggressione, è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi all'uomo ferito. Al ferimento avrebbero assistito diversi testimoni presenti nel centro cittadino.