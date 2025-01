Abitazione a fuoco la vigilia di Natale. È ancora inagibile

È stato giudicato inagibile fino ai lavori necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza l’appartamento che, la vigilia di Natale, era stato interessato da un improvviso incendio. L’incendio era scoppiato al quarto piano di un appartamento di via Carlo Porta e secondo la ricostruzione era stato un corto circuito a fare da innesco generando poi le fiamme. A portare un primo immediato soccorso erano stati i Vigili del fuoco che, in transito proprio in quella zona, avevano notato il fumo fuoriuscire dalle finestre dell’abitazione. L’ordinanza è scattata una volta verificato dalla relazione dei Vigili del fuoco che "Il calore prodotto dall’incendio ha causato il distacco di parti della soletta dell’appartamento da cui è scaturito l’incendio e danneggiato gli impianti" e che lo stesso personale aveva redatto "diffida all’uso dell’appartamento fino a verifica e attuazione di idonee misure di messa in sicurezza da parte di tecnico qualificato e bonifica delle parti".P.G.