Abbiategrasso (Milano), 21 aprile 2021. Il bicipark della stazione di Abbiategrasso raddoppia. Sono appena stati conclusi i lavori di ampliamento della struttura in vista del «rilancio», dopo qualche anno di problemi nella gestione e semi-degrado. I posti a disposizione per le biciclette sono aumentati da 160 a 320 e presto si passerà a una nuova forma di gestione «semplificata rispetto al passato ed evoluta a livello tecnologico, con costi inferiori» – ha spiegato l’assessore Roberto Albetti; gestione che sarà a carico del Comune. Tra le principali novità anche la possibilità di utilizzare la velostazione senza abbonamento annuale ma con un ticket giornaliero o mensile, acquistabile nei parchimetri del parcheggio auto della stazione.

Per i prezzi sarà necessario attendere ancora un poco, fino alla chiusura del vecchio contratto di gestione.

Il bicipark ad oggi è libero ma sorvegliato da sei telecamere, mentre in futuro l'ingresso e l'uscita saranno possibili attraverso la lettura di un QR Code. In caso di problemi un citofono permetterà al cittadino di comunicare con il Comune. «Nonostante quello che si dice l’Amministrazione tiene alla mobilità in bicicletta – aggiunge Albetti -. Penso ai nuovi percorsi ciclabili realizzati di recente in città e alla Traccia Azzurra. Senza dimenticare che stiamo chiudendo il progetto per la ciclabile verso Cassinetta». Sempre in tema di mobilità sostenibile, il Comune ha di recente annunciato la sistemazione di 5 nuove torrette per la ricarica delle auto elettriche. Saranno sistemate in piazza Vittorio Veneto, via Fratelli Cervi, via Ticino, piazza Ghandi e piazza Aziani. Mentre altre due sono in previsione, di queste una sarà sistemata a Castelletto.