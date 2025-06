Ladri al Carlo Fossati. Addio a sei portatili

È stato scoperto solo all’inizio della settimana quando sono state riaperte le aule, ma risale con tutta probabilità al weekend scorso il colpo messo a segno al Carlo Fossati, istituto superiore di primo grado che ha la sua sede in via Foscolo, da dove sono stati rubati sei computer. I ladri sono riusciti a introdursi nei locali della scuola, presumibilmente durante le ore notturne, dopo aver infranto il vetro di una finestra al pianoterra dell’edificio. A quel punto hanno mostrato di avere le idee piuttosto chiare e un piano preciso, perché si sono subito diretti verso l’aula usata come laboratorio dalla scuola cuggionese. Qui hanno trovato i sei computer portatili che sono stati prelevati senza ulteriori ostacoli. Sul posto una volta scoperto il furto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri.

P.G.