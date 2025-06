Abbiategrasso rende omaggio a Franco Moschino, Gino Strada ed Enzo Tortora: intitolati spazi pubblici

Abbiategrasso (Milano) – “Un abbiatense di nascita divenuto famoso nel mondo della moda, il fondatore di Emergency e un personaggio del mondo dello spettacolo simbolo delle battaglie combattute per ottenere giustizia: la Giunta di Abbiategrasso, nella seduta di ieri, ha approvato una serie di importanti intitolazioni di spazi pubblici, accogliendo richieste avanzate e votate all’unanimità in Consiglio municipale che andranno a ricordare la memoria di Franco Moschino, Gino Strada ed Enzo Tortora".

L’area verde tra via Tommaso Grossi e via Vespucci è stata intitolata a Gino Strada, il celebre chirurgo, attivista e fondatore di Emergency: “Questa decisione rende omaggio a una figura simbolo dell’impegno umanitario – spiegano i portavoce dell’Amministrazione, motivando la decisione – che ha dedicato la vita alla cura dei feriti di guerra e alla denuncia degli orrori dei conflitti. Il parco, che serve il popoloso quartiere della Darsena, vedrà l’installazione di una targa commemorativa, un forte richiamo ai valori di pace e solidarietà in un momento storico segnato dall’escalation dei conflitti”.

Gli altri due provvedimenti riguardano Enzo Tortora e Franco Moschino: per sottolineare ulteriormente il significato dell’intitolazione, a Enzo Tortora si è deciso di dedicare l’aula riservata al Giudice di pace, che trova spazio nell’immobile di via Cairoli, per ricordare “il conduttore televisivo simbolo di una battaglia per la giustizia”. L’auditorium della Fiera infine sarà intitolato a Franco Moschino, celebre stilista abbiatense che ha portato il nome della città nel mondo della moda internazionale.

A chiedere di rendere merito allo stilista erano state nel febbraio 2024 alcune associazioni locali che volevano così omaggiare lo stilista a trent’anni dalla morte, quando Moschino aveva solo 44 anni. Era infatti nato ad Abbiategrasso nel 1950, figlio di un proprietario di fonderia, rimasto orfano da giovanissimo per essere poi cresciuto dagli zii. Dopo le scuole superiori si trasferì a Milano per dare il via alla lunga carriera di successo, avviata nel 1983 con la nascita del suo marchio Moschino Couture. Morì nel 1994 e fu sepolto nella tomba di famiglia ad Abbiategrasso.