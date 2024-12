Abbiategrasso, gettati nel verde 78 quintali di rifiuti: “Dimostrazione di inciviltà”

Abbiategrasso (Milano) – Poco meno di otto tonnellate di rifiuti di tutti i tipi, accumulati nel tempo e risultato dell’inciviltà di molti. Mercoledì 4 dicembre le squadre di Amaga – l’azienda municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti – si sono occupate dello smantellamento della discarica venutasi a creare nell’arco degli ultimi due anni in zona Guardolino, località ai margini della strada statale 494, in prossimità del ponte sul Ticino al confine tra Abbiategrasso e Vigevano.

Gli operai hanno fatto pulizia nell’area (non è la prima volta che l’area viene sistemata) rimuovendo qualcosa come 78 quintali di rifiuti di ogni genere, anche se per un lavoro ancor più completo sarà necessario un ulteriore passaggio.

Era stato l’assessore all’Ecologia Valter Bertani a impegnarsi due mesi fa affinché la situazione venisse finalmente sanata: “Quella situazione era indegna – ha commentato lo stesso Bertani – perciò da parte nostra è stato fatto tutto il possibile per porvi rimedio. Chiaramente i tempi della burocrazia sono lunghi anche perché bisogna tener conto del fatto che quella è un’area di cantiere, concessa ad Anas dalla Provincia per realizzare le rampe di accesso al nuovo ponte sul Ticino”.

“La discarica del Guardolino era una delle tante dimostrazioni di inciviltà presenti sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai – da amministratori non sottovalutiamo mai questi fenomeni, anzi, cerchiamo di mettere a punto strategie sempre più efficaci per contrastarli, ma occorre tener presente che queste azioni hanno un costo e dei tempi di realizzazione non immediati”.