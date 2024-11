Guerra all’abbandono rifiuti, pugno duro contro gli ecofurbi: “Ma serve il contributo di tutti”

San Vittore Olona (Milano) – L’Amministrazione comunale intensifica gli sforzi per garantire un paese più pulito e decoroso, richiamando la collaborazione dei cittadini e promuovendo azioni educative. Nonostante la maggior parte dei sanvittoresi dimostri un alto senso civico, rispettando le regole della raccolta differenziata e contribuendo al decoro urbano, una minoranza continua a perpetrare comportamenti scorretti e talvolta illegali. Dal settembre scorso a oggi, il Comune ha registrato 75 casi di abbandono di rifiuti, prontamente gestiti grazie all’intervento di Econord, il servizio di igiene urbana. In parallelo, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio, identificando e sanzionando chi abbandona rifiuti nei cestini pubblici, non rispetta la differenziazione o agisce in contrasto con il regolamento comunale.

Attraverso l’analisi del contenuto dei sacchi abbandonati, gli agenti sono spesso riusciti a risalire ai responsabili, elevando multe per dissuadere comportamenti illeciti. Tra le criticità segnalate dall’assessore all’Ecologia, Roberto Morlacchi, e dall’assessore alla Polizia Locale, Paolo Salmoiraghi, spicca il problema delle deiezioni canine non raccolte. I proprietari sono tenuti a utilizzare gli appositi sacchetti e palette per evitare che le cattive abitudini di pochi diano una cattiva immagine del paese e implichino costi aggiuntivi per l’intera comunità. L’amministrazione annuncia l’installazione di nuovi raccoglitori per le deiezioni canine in punti strategici del territorio, invitando i cittadini a collaborare e a segnalare comportamenti scorretti all’Ufficio Ecologia o alla Polizia Locale. «Un paese pulito è una responsabilità condivisa – sottolineano gli assessori – e richiede il contributo di tutti per costruire un futuro più decoroso e vivibile per la comunità.»