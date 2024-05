La via trasformata in discarica: smascherati gli eco furbetti. E scattano le multe salate

San Giorgio su Legnano (Milano) – Hanno trasformano una via del comune in una vera e propria discarica a cielo aperto. A denunciarlo e ad intervenire ci ha pensato il sindaco del paese, Claudio Ruggeri, che grazie agli uffici comunali ha individuato e multato i responsabili mostrando sui social la fotografa del degrado.

«Quello che vedete (postando la foto) è lo stato che il nostro tecnico dell’ufficio ecologia ha rilevato a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini – racconta il sindaco di San Giorgio, Claudio Ruggeri – Il personale di Aemme Linea Ambiente e la nostra Polizia Locale, con un po’ di pazienza, si sono rimboccati le maniche e hanno aperto alcuni sacchetti non conformi, alla ricerca di indizi che potessero far risalire a qualcuno degli autori di questo scempio". Un lavoro sgradevole ma che ha dato i suoi frutti.

«Gli abbandoni – aggiunge Ruggeri – non si limitano a questo caso, questo lo sappiamo bene. È giusto, però, ringraziare la stragrande maggioranza dei sangiorgesi che conferiscono correttamente i propri rifiuti, pagano la Tari e vorrebbero che tutti lo facessero per non vedere più uno schifo simile". I responsabili sono stati individuati e sanzionati. In tutto sono state elevate tre multe per abbandono di rifiuti con importi variabili, ma tutti superiori a 100 euro.

Non è la prima volta che questo scempio ambientale accade in quella zona. In passato ci sono state diverse segnalazioni in tal senso dell’ex sindaco Walter Cecchin che ha mostrato in più occasioni cestini ricolmi di rifiuti di ogni genere oltre a vere e proprie discariche lungo le strade.