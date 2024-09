A Villa Cortese la festa per i 25 anni di MondoRinnovo: appuntamento sabato alle 17 col Big Comedy Ring Show

Villa Cortese (Milano), 27 settembre 2024 – MondoRinnovo continua la sua festa per i 25 anni di attività all’insegna dei sorrisi e del piacere di stare insieme, questa volta con le persone della sua comunità, a Villa Cortese. Sabato 28 settembre, in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 5 del pomeriggio, arriva la comicità del Big Comedy Ring Show. “Salutiamo insieme l’estate all’insegna dell’allegria e del piacere di condividere divertimento, buon cibo e sane risate. MondoRinnovo compie 25 anni e vuole festeggiare nel suo territorio portando tra le case il Big Comedy Ring Show, uno spettacolo a suon di battute in cui si sfideranno comici del calibro di Beppe Braida e Stefano Chiodaroli, Pino Campagna e Marco Della Noce.

“Si può essere professionisti, professionali e pure sorridenti: ci credeva fortemente Paolo, nostro fondatore, ci credono le nostre persone e ci credo fortemente anche io”, commenta Federico Urbani, nuovo amministratore dell’azienda. “È così che dei valori diventano una promessa e la promessa un fatto. MondoRinnovo dal 1999 è Benessere per la Tua Casa: c’è qualcosa che fa stare meglio di ridere in compagnia?”.

L’evento è a ingresso libero e gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Villa Cortese e in collaborazione con Centro Carni Rigamonti e altri partner. Si comincia alle 17 con intrattenimento, gonfiabili e giochi per tutte le età grazie al supporto dei clown dei Colori del Sorriso Odv Vip, TennisTavolo Parabiago e il Dart Club Appaloosa. Ci sarà la possibilità anche di assaggiare le prelibatezze proposte dal Centro Carni Rigamonti insieme a Zucchiati Food e un altro punto ristoro presso il bar Route66. Poi dalle 21 inizia lo spettacolo. L’aria di festa e l’approccio scherzoso, in effetti, sono già chiari dallo spot che gira in radio da qualche settimana a questa parte e recita.

Un bilancio di successi e valori condivisi

Federico Urbani, amministratore di MondoRinnovo, è entusiasta dell’evento perché è l’occasione perfetta per condividere con il territorio un traguardo importante e due valori fondamentali per la nostra azienda: la professionalità e il sorriso. “Ridere in compagnia è benessere: fa stare bene, proprio come una bella casa, sicura e confortevole, che vivi con le persone a cui vuoi bene; come il tempo speso bene; come una casa che senti veramente tua. Era il pensiero di Paolo, mio padre e fondatore dell’azienda, e ci credo fortemente anche io”, dichiara Federico.

"In questi 25 anni, noi di MondoRinnovo siamo felici di avere giocato un ruolo centrale nel garantire bellezza sicurezza e comfort a migliaia di clienti. Siamo orgogliosi e grati per avere avuto l’opportunità di migliorare la quotidianità di tantissime persone e almeno per una sera, se non sei già nostro cliente, ci piacerebbe veramente poterlo fare anche con te”. Appuntamento dunque sabato alle 17 in piazza Vittorio Veneto a Villa Cortese.