A caccia di monetine ladri si introducono negli istituti scolastici

Ancora incursioni notturne in alcune scuole a Varese: la brutta sorpresa con il rientro dopo le vacanze pasquali. Nel mirino dei ladri tre istituti superiori dove sono state danneggiate le macchinette erogatrici di bevande. A caccia di soldi, gli autori dei raid hanno messo in tasca un magro bottino, in quanto le casse vengono svuotate di frequente, mentre pesanti sono stati i danni causati ai distributori, di alcune migliaia di euro, come è stato accertato dai tecnici dell’azienda che gestisce il servizio. Indagini sono in corso per individuare i responsabili, al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere in funzione negli istituti. Purtroppo incursioni simili si sono già verificate nei mesi scorsi.