Legnano, cerca di sedare una lite e viene colpito da una sprangata alla testa

Legnano (Milano), 30 giugno 2024 – Stavano litigando per motivi ancora da chiarire e quando il responsabile del locale è intervenuto per provare a sedare la contesa ad avere la peggio, come capita spesso in questi casi, è stato proprio quest’ultimo "pacificatore", colpito con una spranga alla testa: l’episodio è accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi al Circolo Pertini nel rione Mazzafame, in via dei Salici. Dopo una lite che ha preso il via all'interno del Centro Pertini tra due persone – adulti e frequentatori abituali del circolo - e che è poi proseguita all'esterno del locale in via dei Salici, il coordinatore del locale, cinquantenne, è infine intervenuto per provare a calmare i due soggetti ka è stato colpito al capo da uno dei due contendenti con una spranga di ferro, evidentemente reperita nei pressi del circolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e il 50enne è stato condotto al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano per le prime cure e per medicare la ferita lacero contusa alla testa: l’uomo è comunque sempre stato cosciente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano: la spranga utilizzata per ferire l’uomo al momento non è stata rintracciata e gli agenti stanno proseguendo gli accertamenti per risalire all'autore del reato.