Avis e studenti, insieme per il premio nazionale NON PRENDERE

SANTO STEFANO TICINO - La classe II D della scuola secondaria di primo grado di Santo Stefano Ticino ha vinto il concorso “Premio Nazionale Giovani-Speciale Chimica e Sostenibilità”, promosso da Federchimica, Assobase, Plasticseurope Italia e dalla Società Chimica Italiana. Il concorso, volto a diffondere nelle scuole la conoscenza della plastica e della sua sostenibilità ambientale, ha visto protagonisti i giovani studenti con un progetto innovativo e educativo. Il cuore del progetto è stato un videogioco sviluppato dall’alunno Michele Colacicco utilizzando la piattaforma Scratch. Il videogioco, che si concentra sul corretto smaltimento di tre materiali plastici (PET, PE e PP), è stato utilizzato come strumento didattico per sensibilizzare i giovani al corretto riciclo. Nello specifico, il PET, molto diffuso grazie agli ecocompattatori nella zona, il PE, raccolto dall’AVIS del comune di Santo Stefano e per cui sono presenti appositi bidoni in ogni classe, e il PP. Parallelamente, la classe II D ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria di Santo Stefano Ticino in una lezione sulla plastica, tenuta dagli stessi alunni di seconda media. Alla fine della lezione, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con il videogioco, rendendo l’esperienza non solo educativa ma anche interattiva e divertente. Il culmine del progetto è stato la realizzazione di un video intitolato “Plastica in Gioco”, che riassume l’intera esperienza. Il video, sottoposto alla valutazione della Giuria del Premio Federchimica, è stato creato dalla classe II D sotto la supervisione delle docenti di scienze e tecnologia, e con la collaborazione dell’AVIS di Santo Stefano Ticino. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 25 ottobre presso il Festival della Scienza di Genova: la classe ha vinto duemila euro da spendere in attrezzature scolastiche.