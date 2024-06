Merate: il sindaco Mattia Salvioni annuncia la sua giunta. Chi sono gli assessori

Merate, 17 giugno 2024 – È stata formata oggi, lunedì 17 giugno, la Giunta della nuova amministrazione di Merate, dove le elezioni sono state vinte da Mattia Salvioni, 30 anni consulente d’azienda, che ha sconfitto il sindaco uscente, Massimo Augusto Panzeri, ricandidato per il secondo mandato.

“La squadra selezionata – dice Salvioni - intende mettere al servizio della comunità le esperienze e le competenze amministrative e professionali dei singoli componenti, che lavoreranno in sinergia tra loro, con gli uffici di riferimento e con le Consigliere e i Consiglieri di maggioranza e minoranza”.

La squadra

La nuova composizione vedrà il sindaco assumere la delega alla Programmazione Economica e Finanziaria, Sovracomunalità e Partecipate, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Personale e Organizzazione, Sicurezza, Protezione Civile, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Cimiteri e Rapporti con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco. Valeria Marinari vicesindaco e Assessore con delega ai Servizi alla Persona, Politiche per la Famiglia e Giovanili, Servizi Sociali e Pace. Patrizia Riva Assessore con delega alla Promozione Culturale e Turistica, Istruzione, Pari Opportunità e Legalità. Silvia Sesana Assessore con delega all’Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Transizione Energetica, Rapporti con Enti Parco Regionali e Aree Naturali Protette, Valorizzazione del Territorio. Mattia Muzio Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Patrimonio, Urbanistica ed Edilizia. Giampiero Airoldi Assessore con delega allo Sport, Commercio, Attività Produttive, Agricoltura, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione.

I consiglieri comunali di maggioranza

Sono stati inoltre annunciati i nuovi consiglieri comunali. Ernesto Sellitto: capogruppo, Franco Tortorella: responsabile del Tavolo Sanità per il supporto sui temi ospedalieri e di medicina territoriale, progetto Città Sane, Alessandro Crippa: Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico, Lorenzo Ravasi: Rapporti con il tessuto produttivo e promozione delle attività sportive, Chiara Consonni: Miglioramento dei processi interni, innovazione e volontariato e Michele Magrin: Partecipazione Giovanile, attrattività del territorio e transizione digitale. La convocazione del primo consiglio Comunale di insediamento è prevista per martedì 25 giugno alle 20.45 all’Auditorium Comunale, per favorire la partecipazione della cittadinanza.